L'Isle-sur-Serein L'Isle-sur-Serein L'Isle-sur-Serein, Yonne Randonnée L’Isle-sur-Serein L'Isle-sur-Serein Catégories d’évènement: L'Isle-sur-Serein

Yonne

Randonnée L’Isle-sur-Serein, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, L'Isle-sur-Serein. Randonnée 2021-07-10 – 2021-07-10

L’Isle-sur-Serein Yonne L’Isle-sur-Serein Yonne EUR Partez à la conquête de ce charmant village longeant le serein avec Marie-Made-Leine Gaillard !

Rdv à 15h place Saint-Georges. Sur réservation car groupe limité à 9 personnes (conditions crise sanitaire). +33 3 86 82 66 06 Partez à la conquête de ce charmant village longeant le serein avec Marie-Made-Leine Gaillard !

Rdv à 15h place Saint-Georges. Sur réservation car groupe limité à 9 personnes (conditions crise sanitaire).

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-Serein, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Isle-sur-Serein Adresse Ville L'Isle-sur-Serein lieuville 47.58676#4.00352