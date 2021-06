Métabief Métabief Doubs, Métabief Randonnée – Les secrets du Morond Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief Doubs Sommet de la station de Métabief culminant à 1419m, le Morond témoigne de la cohabitation possible

entre activités de loisirs et qualité environnementale. Depuis 2014, les données recueillies par « l’observatoire

environnemental » de la station permettent de vous proposer une balade au coeur de la biodiversité. Malgré la

proximité de l’activité humaine, le Morond reste un espace riche de secrets à découvrir ou redécouvrir. Niveau : Moyen – Durée : 3h – Distance : 4km – Dénivelé : 200m 12€ /pers (télésiège compris).

RDV devant le plan des pistes à Métabief.

