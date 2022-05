Randonnée les pommes de terre salées Mers-les-Bains, 14 mai 2022, Mers-les-Bains.

Randonnée les pommes de terre salées Mers-les-Bains

2022-05-14 07:00:00 – 2022-05-14

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains

En partenariat avec la ville de Mers-les-Bains, le Vélo Club de Neuilly–sur-Seine (VCN) organise un Brevet des Randonneurs Mondiaux (BRM) de 200 Km, qualificatif pour participer au Paris-Brest-Paris 2023.

Au départ de Neuilly-sur-Seine entre 7h et 8h, les participants parcourront la Picardie, essentiellement sur de très petites routes tranquilles et bucoliques.

– Départ de Neuilly-sur-Seine entre 7h et 8h

– Ravitaillement au départ et à l’arrivée

– Traces GPX fournies

– Peloton féminin emmené par Sophie Wofie !

– Possibilité de bivouaquer au départ

– Arrivée à Mers-les-Bains entre 13h et 20h30.

Sur Inscription

michel.bonneau@vcneuilly92.fr https://vcneuilly92.fr/

Mers-les-Bains

