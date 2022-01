RANDONNEE « LES MARCHES DES GEANTS » Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault EUR 1 1 Besoin de prendre un grand bol d’air frais ? Venez profiter en famille d’une randonnée proposée par le centre socioculturel l’Agantic.

La randonnée proposée est » Les marches des géants » à Notre-Dame de Londres.

Départ à 11h et retour pour 17h30 devant l’école de la Marianne.

Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, baskets et goûters.

Adhésion obligatoire à l'association pour participer.

