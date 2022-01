RANDONNÉE ‘LES HAUTS DE LÉPANGES’ AVEC LE CLUB VOSGIEN Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Bruyères Vosges Bruyères Randonnée proposée et accompagnée par les membres du Club Vosgien de la section de Bruyères.

Circuits d’environ 10km sur les hauts de Lépanges-sur-Vologne et Deycimont.

RDV Place Stanislas à 13h30 puis covoiturage vers le lieu de départ de la randonnée. +33 6 37 81 62 47 Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges

