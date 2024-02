Randonnée les Gorges de Covatanne RV Office de Tourisme Les Fourgs, vendredi 8 mars 2024.

Randonnée les Gorges de Covatanne RV Office de Tourisme Les Fourgs Doubs

Les gorges de Covatanne, en Suisse, sont creusées par l’Arnon, rivière qui descend le Jura. Elle prend sa source à Sainte-Croix et se jette dans la Baulme à Vuiteboeuf.

Lors de cette randonnée très facile d’accès (uniquement en descente), vous découvrirez des cascades, résurgences, forêts et une vue panoramique lors du retour en train de montagne.

En effet, bien installé à bord de ce train, vous apprécierez la vue plongeante sur le Lac de Neuchâtel et la chaîne des Alpes.

Sortie très familiale accessible dès 5 ans. EUR.

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

RV Office de Tourisme Parking de la Coupe

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté horizons.jura@gmail.com

L'événement Randonnée les Gorges de Covatanne Les Fourgs a été mis à jour le 2024-02-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS