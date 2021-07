Mesquer Sorlock 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Randonnée Les Coquillages Sorlock 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Randonnée Les Coquillages Sorlock 44420 Mesquer, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Mesquer. Randonnée Les Coquillages

du vendredi 16 juillet au jeudi 14 octobre à Sorlock 44420 Mesquer

Départ de la plage de Sorlock à Mesquer (44). Partons s’enfoncer dans l’estuaire et ses canaux pendant la pleine mer. La récompense est au bout du chemin ! Et oui au milieu de cette rando Julien de la CABANE A HUITRE nous y attendra pour vous faire déguster ses huitres (on ne peut plus locales) accompagnées d’un bon verre de vin blanc. Durée (2h / 2h30) Tarif réduit pour les groupes de + 10 pers Niveau sportif 2/5 RESERVATIONS OBLIGATOIRES Départ de la plage de Sorlock à Mesquer (44). Partons s’enfoncer dans l’estuaire et ses canaux pendant la pleine mer. La récompense est au bout du chemin ! Et oui au milieu de cette rando Julien… Sorlock 44420 Mesquer Sorlock 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T08:45:00 2021-07-16T18:45:00;2021-07-17T09:30:00 2021-07-17T19:30:00;2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T19:30:00;2021-08-02T09:45:00 2021-08-02T19:45:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T09:15:00 2021-08-16T19:15:00;2021-08-30T08:30:00 2021-08-30T18:30:00;2021-08-31T09:30:00 2021-08-31T19:30:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Étiquettes évènement : Autres Lieu Sorlock 44420 Mesquer Adresse Sorlock 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Sorlock 44420 Mesquer Mesquer

Évènements liés