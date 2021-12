Landivy Landivy Landivy, Mayenne RANDONNEE LES CHEMINS MONTAIS Landivy Landivy Catégories d’évènement: Landivy

Mayenne

RANDONNEE LES CHEMINS MONTAIS Landivy, 27 mars 2022, Landivy. RANDONNEE LES CHEMINS MONTAIS Landivy

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 17:00:00

Landivy Mayenne EUR Départ 9 h du Moulin du Pont (entre Landivy et Louvigné)

Pique nique tiré du sac

14h départ de la Vallée Humide de Monthault.

Arrivée vers 17h à Saint Georges de Reintembault

En partenariat avec les Randonneurs de la Colmont et les Randonneurs du Bocage Landivy

