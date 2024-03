RANDONNÉE LES CHEMINS D’ISABELLE Vouthon-Haut, dimanche 9 juin 2024.

Dimanche

Randonnée VTT, gravel et pédestre.

Dans les bois et le voisinage de notre commune de Vouthon-Haut, c’est la 5ème édition de notre manifestation.

4 parcours VTT fléchés, 1 parcours familial, 3 parcours de 25, 35, 60 km pour tous les gouts, et toutes les capacités. (chemins, filets, singles),1 parcours Gravel de 50 km, 2 parcours pédestres 8 et 15 km.

Ravitaillements sur les parcours, buvette et barbecue au retour (sur réservation au départ ou sur site HelloAsso).

Les distances pourront varier en fonction des autorisations des municipalités, de l’ONF…

Tarifs licenciés FFVELO 5€, non licenciés 8 € VTT, gravel et marcheurs 5 €.

Chiens en laisse acceptés sur parcours pédestres.

Possibilité d’accompagnement sur circuit VTT familial.

Contact par sms de préférence.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 07:30:00

fin : 2024-06-09 17:30:00

Rue du Château

Vouthon-Haut 55130 Meuse Grand Est club.cdsm@gmail.com

L’événement RANDONNÉE LES CHEMINS D’ISABELLE Vouthon-Haut a été mis à jour le 2024-03-05 par OT SUD MEUSE