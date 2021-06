Longevilles-Mont-d'Or Longevilles-Mont-d'Or Doubs, Longevilles-Mont-d'Or Randonnée – Les alpages et pré-bois de Super Longevilles Longevilles-Mont-d’Or Longevilles-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Doubs

Longevilles-Mont-d'Or

Randonnée – Les alpages et pré-bois de Super Longevilles Longevilles-Mont-d’Or, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Longevilles-Mont-d'Or. Randonnée – Les alpages et pré-bois de Super Longevilles 2021-07-04 09:00:00 – 2021-07-04 12:00:00

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or Randonnée à Super Longevilles entre alpages et pré-bois.

RDV au parking de Super Longevilles

Durée : 3h. Distance : 4 km. Dénivelé : 150m. Niveau : Moyen

Tarif : 12€ /personne. Chiens interdits. Inscription obligatoire aux caisses de Métabief. Randonnée à Super Longevilles entre alpages et pré-bois.

RDV au parking de Super Longevilles

Durée : 3h. Distance : 4 km. Dénivelé : 150m. Niveau : Moyen

Tarif : 12€ /personne. Chiens interdits. Inscription obligatoire aux caisses de Métabief. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Longevilles-Mont-d'Or Étiquettes évènement : Autres Lieu Longevilles-Mont-d'Or Adresse Ville Longevilles-Mont-d'Or lieuville 46.74393#6.34183