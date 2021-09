Randonnée “Lecture Polar” Saint-Lary-Soulan, 10 septembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Randonnée “Lecture Polar” 2021-09-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-10 SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l’Oule

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Libre participation

Pass sanitaire obligatoire pour les 18 ans et plus ou test PCR négatif (moins de 72h) Randonnée « lecture Polar » vers le lac etle refuge de l’Oule avec BENOÎT SEVERAC

Se munir d’un pique-nique !

Rendez-vous 10h devant l’Office de Tourisme. Co-voiturage jusqu’au Parking d’Artigusse au départ de la piste puis 1h de marche jusqu’au lac et refuge, séquences lecture en sus.

Le café sera offert par l’association en terrasse du refuge après le déjeuner au bord du lac.

Dédicaces avec le concours de la Librairie BLEU et AURE Inscription préalable à l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan 05 62 39 50 81 ou par mail livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com à l’attention de Christiane Abbadie-Clerc

avant le 9 septembre en mentionnant les noms des participants, téléphone mobile et mail. +33 5 62 39 50 81 Libre participation

Pass sanitaire obligatoire pour les 18 ans et plus ou test PCR négatif (moins de 72h) dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l'Oule Ville Saint-Lary-Soulan lieuville 42.8254#0.20682