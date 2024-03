Randonnée « Le tour d’Errebi et sa vue à 360° » Cambo-les-Bains, vendredi 19 juillet 2024.

En prendre plein la vue sur les sommets basques !

Faire le tour du massif Errebi et se laisser envoûter par le panorama des sommets emblématiques du Pays basque avec l’océan Atlantique en toile de fond. Véritable invitation à la découverte et à l’évasion, cette randonnée guidée fera découvrir aux petits comme aux grands la chapelle d’Arantzazu, havre de paix niché dans un écrin de verdure. De ce lieu, la vue à 360° sur le Pays basque et sur le village d’Ainhoa, reconnu parmi les Plus beaux villages de France est à couper le souffle. Sur le chemin, le dépaysement est total et les rencontres insolites avec les pottoks, les moutons ou les rapaces.

Distance 6.7km. Dénivelé +250m.

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo.

Point de rendez-vous Parking Mur à gauche Cambo (rue Usimendia à côté de la caserne des pompiers) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 08:30:00

fin : 2024-07-19 12:00:00

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@cambolesbains.com

