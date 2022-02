Randonnée : Le sentier des mulets, frontière et contrebande (Sortie en EUSKARA) Urrugne, 9 avril 2022, Urrugne.

Randonnée : Le sentier des mulets, frontière et contrebande (Sortie en EUSKARA) Urrugne

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-09

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Frontière et contrebande

Le col d’Ibardin a toujours été un lieu stratégique pour les Basques des deux versants. Ce magnifique col au pied de la majestueuse Rhune fut et est encore un lieu d’échanges et de commerce privilégié.

Remontons le temps et arpentons ces vieux chemins que les commerçants, les passeurs ou les contrebandiers utilisaient de jour comme de nuit …

Difficulté : Facile Dénivelé : 375 m Distance : 9 km. Sortie à la journée, prévoir un pique-nique.

Les renseignements pour chaque sortie vous seront communiqués lors de votre inscription.

Le prestataire pourra se réserver le droit d’annuler une sortie s’il estime que :

• Le nombre de personnes préinscrites ou présentes le jour de la visite est trop faible,

• Le climat ne permet pas de la réaliser dans de bonnes conditions (intempéries…),

Réservation gratuite obligatoire, une caution sera demandée à l’inscription.

Frontière et contrebande

Le col d’Ibardin a toujours été un lieu stratégique pour les Basques des deux versants. Ce magnifique col au pied de la majestueuse Rhune fut et est encore un lieu d’échanges et de commerce privilégié.

Remontons le temps et arpentons ces vieux chemins que les commerçants, les passeurs ou les contrebandiers utilisaient de jour comme de nuit …

Difficulté : Facile Dénivelé : 375 m Distance : 9 km. Sortie à la journée, prévoir un pique-nique.

Les renseignements pour chaque sortie vous seront communiqués lors de votre inscription.

Le prestataire pourra se réserver le droit d’annuler une sortie s’il estime que :

• Le nombre de personnes préinscrites ou présentes le jour de la visite est trop faible,

• Le climat ne permet pas de la réaliser dans de bonnes conditions (intempéries…),

Réservation gratuite obligatoire, une caution sera demandée à l’inscription.

+33 5 59 54 60 80

Frontière et contrebande

Le col d’Ibardin a toujours été un lieu stratégique pour les Basques des deux versants. Ce magnifique col au pied de la majestueuse Rhune fut et est encore un lieu d’échanges et de commerce privilégié.

Remontons le temps et arpentons ces vieux chemins que les commerçants, les passeurs ou les contrebandiers utilisaient de jour comme de nuit …

Difficulté : Facile Dénivelé : 375 m Distance : 9 km. Sortie à la journée, prévoir un pique-nique.

Les renseignements pour chaque sortie vous seront communiqués lors de votre inscription.

Le prestataire pourra se réserver le droit d’annuler une sortie s’il estime que :

• Le nombre de personnes préinscrites ou présentes le jour de la visite est trop faible,

• Le climat ne permet pas de la réaliser dans de bonnes conditions (intempéries…),

Réservation gratuite obligatoire, une caution sera demandée à l’inscription.

@N.Courdurié

Urrugne

dernière mise à jour : 2022-02-11 par