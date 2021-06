Romazy Romazy Ille-et-Vilaine, Romazy Randonnée « Le Ruisseau des Saules » Romazy Romazy Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Romazy

Randonnée « Le Ruisseau des Saules » Romazy, 29 août 2021-29 août 2021, Romazy. Randonnée « Le Ruisseau des Saules » 2021-08-29 14:00:00 – 2021-08-29

Romazy Ille-et-Vilaine Romazy L’association « Le Sentier Roman » vous propose une randonnée de 2h30

Départ à 14h sur la place de la mairie de Romazy

Un pot de l’amitié vous sera offert par la municipalité

Une lecture architecturale de l’église vous sera proposée

Et pour clôturer une Messe pélerine sera célébrée par le père Roger Blot à 17h30 jeanine.rouanet@orange.fr L’association « Le Sentier Roman » vous propose une randonnée de 2h30

Départ à 14h sur la place de la mairie de Romazy

Un pot de l’amitié vous sera offert par la municipalité

Une lecture architecturale de l’église vous sera proposée

Et pour clôturer une Messe pélerine sera célébrée par le père Roger Blot à 17h30 dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Romazy Autres Lieu Romazy Adresse Ville Romazy lieuville 48.37609#-1.49771