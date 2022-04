Randonnée : le patrimoine du Petit Rombach Sainte-Croix-aux-Mines, 7 mai 2022, Sainte-Croix-aux-Mines.

Randonnée : le patrimoine du Petit Rombach Sainte-Croix-aux-Mines

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 17:00:00

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines

Le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous propose une randonnée commentée de 8 kms le Samedi 7 Mai à 14h sur le thème “le Patrimoine du Petit Rombach”.

Départ à 14h à la Villa Burrus. Durée : 3h environ.

A l’occasion du mois du sport, la médiathèque du Val d’Argent et le Pays d’Art et d’Histoire vous proposent cette randonnée pour vous aérer dans le vallon du Petit Rombach et découvrir le patrimoine architectural et paysager de ce vallon bucolique.

Bonne condition physique requise, chaussure de marche et sac à dos avec eau recommandés.

Inscription au 03 89 58 35 85

Visite assurée à partir de 2 personnes minimum.

