Randonnée – Le Mont d’Or, trésor de biodiversité Métabief, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Métabief.

Randonnée – Le Mont d’Or, trésor de biodiversité 2021-07-08 – 2021-07-08 Mont d’Or 8 Place Xavier Authier

Métabief Doubs

12 EUR Le Mont d’Or … sommet de notre département du Doubs ; la modestie de son altitude de 1463m et son

implantation discrète dans le paysage jurassien expliquent certainement son incroyable richesse floristique et

faunistique. Partez à la rencontre de paysage unique et peut être… qu’au travers des jumelles et des longues vues

vous aurez l’occasion de belles rencontres avec nos « voisins » quotidiens chamois, renard, cerf, hirondelles des

rochers, faucon pèlerin… et bien sur « nos amis Suisses J »

Rendez-vous au parking du Mont d’Or.

Niveau : Moyen – Durée : 3h – Distance : 3km – Dénivelé : 150m.

Tarif : 12€ /personne (Télésiège inclus)

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par