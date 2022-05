Randonnée le long du Coat Toulzac’h et Pont-Hir.

Randonnée le long du Coat Toulzac’h et Pont-Hir., 24 juillet 2022, . Randonnée le long du Coat Toulzac’h et Pont-Hir.

2022-07-24 – 2022-07-24 Randonnée pédestre de 6 ou 10 km, organisée par l’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant (STPV).

Prenez le temps de regarder et d’admirer la nature, de découvrir le petit patrimoine de Saint-Thégonnec. Rendez-vous au parking de Park an Iliz. Gratuit

Être équipé de bonnes chaussures de randonnées. dernière mise à jour : 2022-05-22 par

