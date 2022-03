RANDONNÉE LE 27 MARS 2022 – JUDO CLUB DANGÉEN DOJO LOUIS PERGAULT Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

RANDONNÉE LE 27 MARS 2022 – JUDO CLUB DANGÉEN DOJO LOUIS PERGAULT, 27 mars 2022, Dangé-Saint-Romain. RANDONNÉE LE 27 MARS 2022 – JUDO CLUB DANGÉEN

DOJO LOUIS PERGAULT, le dimanche 27 mars à 09:30

Le Judo Club Dangéen organise une Randonnée Dimanche 27 Mars 2022, Rendez-vous à 9h 30 au Dojo Louis Pergault, Rue de la Grenouillère à Dangé St-Romain . Réservation conseillée au 06.68.31.61.81 ou au 06.76.56.27.51

3€ par personne

Le Judo Club Dangéen organise une Randonnée Dimanche 27 Mars 2022, rendez-vous au Dojo Louis Pergault, Rue de la Grenouillère à Dangé St-Romain à 9h 30.

2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T12:00:00

