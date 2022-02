RANDONNÉE ‘L’AUTRE BALADE’ Lavincourt Lavincourt Catégories d’évènement: Lavincourt

Lavincourt Meuse Lavincourt Meuse 5 EUR L’autre balade est une randonnée culturelle et familiale de 4km dans les bois et plaines du village de Lavincourt (55) qui propose aux promeneurs des spectacles tout au long du parcours. Chaque spectacle dure une dizaine de minutes pour une balade d’environ 3h. Au programme : cirque, musique, théâtre, clown et plein d’autres surprises ! Les départs groupes se succèderont tout l’après-midi avec sept horaires possibles toutes les demi-heures : de 13h30 à 16h30 ; vous n’aurez qu’à suivre les guides, et vous laisser porter au fil des interventions insolites en pleine nature. Les jauges des groupes sont limitées alors n’hésitez pas à réserver au 06 19 31 28 91.

Enfin, pour clôturer cette journée de balade et spectacles, un concert festif vous attend à 20h. +33 6 19 31 28 91 https://sur-saulx.jimdofree.com/ Laurent Nembrini

