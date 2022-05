RANDONNÉE L’ARGONNAISE Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne

Meuse

RANDONNÉE L’ARGONNAISE Beaulieu-en-Argonne, 29 mai 2022, Beaulieu-en-Argonne. RANDONNÉE L’ARGONNAISE Beaulieu-en-Argonne

2022-05-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-29

Beaulieu-en-Argonne Meuse Beaulieu-en-Argonne 4 EUR Randonnée Incontournable, l’Argonnaise vous propose cette année plusieurs circuits avec des départs de 8h à 10h.

Venez découvrir les trois parcours pédestres en forêt (7, 13 et 20 km, départ entre 8h à 10h), trois parcours VTT en forêt (25 et 45 km, départ entre 8h et 10h), ainsi qu’une marche guidée autour de la découverte de la forêt (7 km, départ groupé à 9h).

Collation au départ et boisson offerte au retour. Ravitaillements sur tous les parcours. Animation, buvette et barbecue sur-place. Restauration dans le village. GTA (Grande Traversée de l’Argonne) organisée la même journée ! Arrivée commune. Inscription en ligne : www.helloasso.com/associations/argonne-pnr club-act@orange.fr +33 6 87 57 99 40 http://www.web-act.fr/ Beaulieu-en-Argonne

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne, Meuse Autres Lieu Beaulieu-en-Argonne Adresse Ville Beaulieu-en-Argonne lieuville Beaulieu-en-Argonne Departement Meuse

Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-en-argonne/

RANDONNÉE L’ARGONNAISE Beaulieu-en-Argonne 2022-05-29 was last modified: by RANDONNÉE L’ARGONNAISE Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne 29 mai 2022 Beaulieu-en-Argonne Meuse

Beaulieu-en-Argonne Meuse