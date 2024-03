Randonnée Foyer rural Lampaul-Ploudalmézeau, dimanche 7 avril 2024.

Le groupe Amnesty International des Abers organise une randonnée le dimanche 7 avril sur les chemins de Lampaul Ploudalmézeau et Saint-Pabu.

Départ individuels du Foyer Rural de Lampaul Ploudalmézeau de 9h à 15h.

3 circuits balisés de 5, 7, 11 km sont proposés.

Prix d’inscription 4 € ; gratuit pour les – 12 ans.

Petite restauration possible sucrée préparée par l’association Cousins du monde, salée préparée par le Yoga club des Abers, boissons chaudes froides…

Animations dans l’après-midi à partir de 15h (danses bretonnes, flamenco).

Stand et exposition Amnesty International, informations, signatures de pétitions en faveur des Droits Humains.

Pot de clôture 17h. .

Foyer rural 1 Route de Ploudalmézeau

Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne lesabers@amnestyfrance.fr

