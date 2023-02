Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères, 2 mars 2023, Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château. Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château Jura

2023-03-02 09:30:00 – 2023-03-02 12:30:00 Grande-Rivière Château

Jura Grande-Rivière Château 7 7 EUR Randonnée pédestre – le lac de l’Abbaye et ses belvédères

Depuis le lac, belvédères, sapin-président et Ermitage des Frasses!

Le plateau de Grande-Rivière est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau du Grandvaux. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse le lac, enchâssé entre les 2 versants de la forêt. Descente vers l’ancien Ermitage des Frasses, vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois. Durée : 3h – 10 km. Départ à 9h30 de Grande-Rivière Château (coordonnées GPS données lors de l’inscription).

Prévoir bonnes chaussures + eau.

Tarifs adultes : 22€, enfant de – de 14ans : 7€ olivierfaivre.hautjura@gmail.com https://www.vtt.olivierfaivre.fr/ Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château, Jura Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse Grande-Rivière Château Jura Ville Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château lieuville Grande-Rivière Château Departement Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere chateau grande-riviere chateau/

Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères 2023-03-02 was last modified: by Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château 2 mars 2023 Grande-Rivière Château, Jura Grande-Rivière-Château Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura