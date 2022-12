Randonnée – lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

Randonnée – lac de l'Abbaye et ses belvédères
30 décembre 2022
Grande-Rivière Château, Jura

Jura 7 7 EUR Randonnée pédestre – le lac de l’Abbaye et ses belvédères Depuis l’Abbaye, grimpez aux deux belvédères, rendez-visite au sapin-président et à l’ermitage des Frasses ! Le plateau du Grandvaux est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau naturel. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse la presque totalité du lac, enchâssé entre deux versants forestiers. Vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois. Durée : 3h – 10 km. Départ à 8h45 de Grande-Rivière (coordonnées GPS données lors de l’inscription).

Prévoir bonnes chaussures + eau. olivierfaivre.hautjura@gmail.com https://www.vtt.olivierfaivre.fr/ Grande-Rivière Château

