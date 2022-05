Randonnée lac de de vouglans Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne Au départ du village de Moirans en Montagne, cette randonnée encadrée par un Accompagnateur en Montagne vous fera découvrir l’immensité du splendide lac de Vouglans et son histoire à travers de magnifiques panoramas. Vous apprécierez les passages ombragés pour rejoindre le fond des criques sauvages ainsi que le sentier des crêtes qui surplombe les falaises, là où le faucon pèlerin règne. DÉPART: 9H au parking du Regardoir à Moirans en Montagne

LONGUEUR: 12KM

DÉNIVELÉ +/-: 300 M

TEMPS DE MARCHE: ENVIRON 5H

DIFFICULTÉ: Facile – Moyen

Pique-nique inclus Contact et réservations :

Vito SANTANGELO

Accompagnateur en Montagne

06 10 65 27 61

www.latitude-rando-jura.webnode.fr/ Départ assuré à partir de 4 personnes.

