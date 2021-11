Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher, Villiers-sur-Loir Randonnée “La villiersoise”au plan d’eau de Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Villiers-sur-Loir

Randonnée “La villiersoise”au plan d’eau de Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 20 mars 2022, Villiers-sur-Loir. Randonnée “La villiersoise”au plan d’eau de Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir

2022-03-20 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-20

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher Villiers-sur-Loir Randonnée “La villiersoise”au plan d’eau de Villiers-sur-Loir. Randonnée pédestre : 6 à 17 kms. Randonnée VTT : 12 à 52 km . Départ libre de 8h à 10h. Au programme de de la matinée : randonnée pédestre et VTT au profit de la ligue contre le cancer. +33 6 28 43 37 49 Randonnée “La villiersoise”au plan d’eau de Villiers-sur-Loir. Randonnée pédestre : 6 à 17 kms. Randonnée VTT : 12 à 52 km . Départ libre de 8h à 10h. Pixabay

Villiers-sur-Loir

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Villiers-sur-Loir Autres Lieu Villiers-sur-Loir Adresse Ville Villiers-sur-Loir lieuville Villiers-sur-Loir