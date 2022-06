Randonnée « la traversée » Matignon Matignon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

« La rando qui masse les pieds ! » Randonnée accompagnée (8 km) en baie de Beaussais à basse mer, en direction de Saint-Jacut-de-la-Mer. C'est à marée basse, lorsque la mer se retire au loin, que nous partirons découvrir la Baie de Beaussais : nous arpenterons d'abord les polders de Ploubalay avant de découvrir la zone protégée du Tertre Corlieu. Puis nous mettons cap à l'Ouest (évidemment…) pour rejoindre St Jacut en traversant la baie… pieds nus. Une dégustation de produits « made in Bretagne » est aussi prévue au programme ! Equipement : Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques ainsi qu'une bouteille d'eau.

