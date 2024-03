Randonnée La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Le 07 Avril, sortez les chaussures (ou les bottes!) et venez nous rejoindre pour la solstérienne 2024! Une chose est presque sûre, les prairies devraient être vertes.

Au départ de la maison des associations à Soutiers vous pourrez aussi profiter du stand des associations de notre territoire.

Et ce n’est pas tout! A partir de 9:00 Vous pourrez découvrir la JO Mobile! il y aura des quiz sportifs, une mini expo sur l’olympisme, des activités sportives et des goodies à gagner.

A partir de 8Inscriptions sur place, renseignements au 06 70 20 74 62 ou solsterienne@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07

salle des associations

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine solsterienne@gmail.com

L’événement Randonnée La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2024-03-13 par CC Val de Gâtine