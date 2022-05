Randonnée la salamandre Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Randonnée la salamandre Villers-Cotterêts, 7 mai 2022, Villers-Cotterêts. Randonnée la salamandre Villers-Cotterêts

2022-05-07 – 2022-05-07

Villers-Cotterêts Aisne 7 7 Belle randonnée au départ de Villers-Cotterêts. Sur le circuit de la Salamandre, un parcours d’environ 10 km. Rendez-vous place Aristide Briand pour un départ à 14h Belle randonnée au départ de Villers-Cotterêts. Sur le circuit de la Salamandre, un parcours d’environ 10 km. Rendez-vous place Aristide Briand pour un départ à 14h apcv.retzenvalois@gmail.com +33 6 08 34 35 33 Belle randonnée au départ de Villers-Cotterêts. Sur le circuit de la Salamandre, un parcours d’environ 10 km. Rendez-vous place Aristide Briand pour un départ à 14h Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement Aisne

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

Randonnée la salamandre Villers-Cotterêts 2022-05-07 was last modified: by Randonnée la salamandre Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 7 mai 2022 Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne