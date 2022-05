Randonnée > La Saint-Poisienne

Randonnée > La Saint-Poisienne, 28 août 2022, . Randonnée > La Saint-Poisienne

2022-08-28 – 2022-08-28 Randonnée VTT : 45km ou 30km. Pédestre : 12km ou 15km. A Saint-Pois, inscriptions sur place. Accueil dès 7h30 et départ à 8h30. Restauration sur place. Tarifs : VTT 6€ – Pédestre 4€. Infos : 06 02 27 51 39. Randonnée VTT : 45km ou 30km. Pédestre : 12km ou 15km. A Saint-Pois, inscriptions sur place. Accueil dès 7h30 et départ à 8h30. Restauration sur place. Tarifs : VTT 6€ – Pédestre 4€. Infos : 06 02 27 51 39. +33 6 02 27 51 39 Randonnée VTT : 45km ou 30km. Pédestre : 12km ou 15km. A Saint-Pois, inscriptions sur place. Accueil dès 7h30 et départ à 8h30. Restauration sur place. Tarifs : VTT 6€ – Pédestre 4€. Infos : 06 02 27 51 39. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville