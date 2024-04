RANDONNÉE LA ROUSSAYAISE Rue des Sport Sèvremoine, mercredi 1 mai 2024.

Profitez du 1er mai pour prendre un grand bol d’air en randonnant sur les circuits de Roussay entre Nantes et Cholet.

Le Club cyclos pédestres de Roussay invite tous les sportifs à leur randonnée annuelle. A pied ou à vélo trouvez le circuit qui vous convient le mieux.

3 circuits Cyclos 32 km, 55 km, 72 km

4 circuits VTT 28 km, 35 km, 44 km, 49 km, entre les coteaux de la moine et chemins existants et privées et plusieurs parties techniques de singles très ludique

4 circuits Pédestres 8km, 13 km, 15 km, 20 km, entre les coteaux de la moine et chemins existants et privées

Douches et lavage VTT sur place.

Ravitaillement sur le parcours, sandwich à l’arrivée.

Tarifs: Adultes 6 € / Moins de 16 ans 3 € 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:30:00

fin : 2024-05-01 10:00:00

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire ambechu@free.fr

