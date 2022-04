Randonnée “La Ronde des Châteaux” Larochemillay Larochemillay Catégories d’évènement: Larochemillay

Nièvre

Randonnée "La Ronde des Châteaux" salle communale Sud Morvan – Larochemillay – Poil – Millay – Bibracte Larochemillay

2022-05-01 – 2022-05-01

Larochemillay Nièvre Larochemillay Associer la Randonnée avec la découverte du patrimoine local et de la nature en sud Morvan en Bourgogne, est une idée séduisante mise en place par le Comité des fêtes de Larochemillay.

Ouvert à tout public, solo, couples, en famille, entre amis avec restauration prévue, un beau moment à partager C’est le 1er mai 2022, départ entre 8h30 et 11h.

Départ à la salle communale de Larochemillay Sud Morvan, Bourgogne.

Les infos :

Journée randonnée nature et patrimoine avec 3 circuits : Circuit de 8 km (4 €)

Circuit de 13 km (5 €)

Circuit de 22 km (5 €)

Ravitaillement sur les 3 parcours.

Barbecue à l’arrivée (10€). Inscrivez-vous auprès du comité des fêtes de Larochemillay. Renseignements au 06 59 21 43 86. Organisé par le comité des fêtes de Larochemillay en partenariat avec le château d’Ettevaux et les cabanes lacustres d’Ettevaux. Domaine d’Ettevaux

Château d’Ettevaux – Cabanes Lacustres

58170 Poil

Phone: 06 66 59 66 47

