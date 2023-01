Randonnée La Richardais Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Randonnée La Richardais Dinard, 20 janvier 2023, Dinard . Randonnée La Richardais 2 rue de la Saudrais SPOT Dinard Ille-et-Vilaine SPOT 2 rue de la Saudrais

2023-01-20 – 2023-01-20

SPOT 2 rue de la Saudrais

Dinard

Ille-et-Vilaine Animations adultes/familles avec le CCAS de Dinard. Venez découvrir La Richardais et les bords de Rance – R1. Rdv au Spot

Sur inscription

Tarif selon quotient familial

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de Dinard au 02 57 64 09 95 ou ccas.animations@ville-dinard.fr SPOT 2 rue de la Saudrais Dinard

dernière mise à jour : 2023-01-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine SPOT 2 rue de la Saudrais Ville Dinard lieuville SPOT 2 rue de la Saudrais Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Randonnée La Richardais Dinard 2023-01-20 was last modified: by Randonnée La Richardais Dinard Dinard 20 janvier 2023 2 rue de la Saudrais SPOT Dinard Ille-et-Vilaine dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine