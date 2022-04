RANDONNÉE LA RAND’ORNOISE Chassey-Beaupré Chassey-Beaupré Catégories d’évènement: Chassey-Beaupré

Chassey-Beaupré Meuse Chassey-Beaupré 4 EUR La Rand’Ornoise, Randonnées Incontournables de Bar-le-Duc et du Barrois, vous propose de découvrir les alentours de la Vallée de l’Ornain.

Découvrez les environs de la vallée de l’Ornain.

Programme :

– Parcours pédestres : 9, 14 ou 20 km

départ libre de 8H30 à 10H30

– Parcours VTT : 20, 35 ou 45 km

départ libre de 8H30 à 10H

Inscriptions sur place à partir de 8H : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

Ravitaillements sur les parcours, restauration sur place larandornoise@orange.fr +33 6 79 89 98 70 Chassey-Beaupré

