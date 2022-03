Randonnée La Printanière Paslières Paslières Catégories d’évènement: Paslières

Randonnée La Printanière Salle des fêtes de Paslières La Croix Saint Bonnet Paslières

2022-03-20 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-20 14:00:00 14:00:00

Randonneurs, coureurs, VTTistes, cavaliers…

RDV le dimanche 20 mars 2022 pour la 34e édition de la randonnée La Printanière, une des manifestations phares de la commune de Paslières. http://www.laprintaniere.sitew.fr/ Salle des fêtes de Paslières La Croix Saint Bonnet Paslières

