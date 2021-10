La Pommeraye La Pommeraye Calvados, La Pommeraye Randonnée La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

La Pommeraye

Randonnée La Pommeraye, 22 octobre 2021, La Pommeraye. Randonnée 2021-10-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-22

La Pommeraye Calvados La Pommeraye Randonnée pédestre organisée par l’Association Normande des Amis de St Jacques de Compostelle. 10kms – difficile

Règles sanitaires en vigueur – Vous souhaitez partir sur le chemin de COMPOSTELLE …

– Vous souhaitez partager avec des anciens pèlerins…

