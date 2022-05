Randonnée : La mystérieuse forêt de Merlin (Les Amis des Sentiers de Brocéliande) Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Amis des Sentiers de Brocéliande organisent toute l'année des randonnées pour découvrir le territoire de la Forêt de Brocéliande. Ils proposent des randonnées pédestres classiques de 20 à 22 km et des randonnées à thème de 12 à 15 km. Randonnée en groupe d'environ 18 km avec les Amis des Sentiers de Brocéliande. À découvrir en chemin : La fontaine de Jouvence, le tombeau de Merlin, l'étang du Pont Dom Jean, le Chêne des Hindrés… Accueil et inscriptions à partir de 8h45, départ en car à 9h15. Randonnée commentée en matinée. 6€ / pers. Inscription sur place !

