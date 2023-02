Randonnée “La Moncoutantaise” Salle des Fête de Chantemerle, 19 mars 2023, Moncoutant-sur-Sèvre .

Randonnée “La Moncoutantaise”

Rue du Champ de Foire Salle des Fête de Chantemerle Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sevres Salle des Fête de Chantemerle Rue du Champ de Foire

2023-03-19 07:30:00 – 2023-03-19 10:00:00

Salle des Fête de Chantemerle Rue du Champ de Foire

Moncoutant-sur-Sèvre

Deux-Sevres

6 EUR 28 ème Randonnée à allure libre organisée par le Cyclo Loisir du Moncoutantais.

Vélo route : 2 parcours de 40 et 68 kms.

VTT : 4 parcours de 20, 35, 45 et 53 kms.

Randonnée pédestre : 3 parcours de 8, 12 et 16 kms.

Café-brioche au départ- Ravitaillement sur les circuits – Sandwich à l’arrivée

Inscriptions à la salle des fêtes de Chantemerle, départs libres entre 7 h 30 et 10 h.

+33 6 45 78 45 82 Cyclo loisir Moncoutantais

Salle des Fête de Chantemerle Rue du Champ de Foire Moncoutant-sur-Sèvre

