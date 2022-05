Randonnée : La Michel Lépolard Tinqueux, 11 septembre 2022, Tinqueux.

Randonnée : La Michel Lépolard Tinqueux

2022-09-11 – 2022-09-11

Tinqueux 51430 Tinqueux

Évènement majeur de l’ASA, La Michel Lépolard est une manifestation organisée tous les ans en septembre, en hommage à Michel Lépolard, ami et adhérent de la première heure au club, décédé brutalement lors du retour d’une sortie.

Des randonnées cyclo, VTT et pédestres sont organisées par les trois sections.

Cyclo : 4 parcours (21, 45, 75 et 102 km)

VTT : 3 parcours (30, 45 et 50 km)

Randonnée pédestre : 3 parcours (7, 15 et 20 km)

Parcours Gravel 50km (nouveauté depuis 2021)

Des ravitaillements sont proposés le long des différents parcours.

Une participation est demandée, les inscriptions peuvent se faire en ligne (fortement recommandées).

3 circuits 7 – 15 et 20 km, dès 7 h 30

mcfievez@outlook.com +33 6 74 94 36 12 https://www.asatinqueux.fr/

