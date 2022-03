Randonnée – La lutte contre la maladie Quimperlé, 17 avril 2022, Quimperlé.

Randonnée – La lutte contre la maladie Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Quimperlé

2022-04-17 – 2022-04-17 Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine

Quimperlé Finistère

Matinée sportive et de loisirs au choix.

Course à Pied 7 et 14 kms, VTT 25 et 35 kms, Marche 7 et 12 kms au bénéfice du Téléthon, Vaincre la Mucovisidose et La Ligue contre le Cancer

Départ libre à partir de 8h30 ( VTT et Marche ) Course à Pied ( 9h30 )

legarrecgildas@gmail.com +33 6 70 32 88 45

