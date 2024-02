RANDONNÉE LA HOUBLONNIÈRE Fains-Véel, dimanche 24 mars 2024.

RANDONNÉE LA HOUBLONNIÈRE Fains-Véel Meuse

Dimanche

Après 4 ans d’absence, la Houblonnière est de retour cette année et ouvre la saison 2024 des Randonnées Incontournables !

Organisée par l’AFA Les Sources ce grand rendez-vous de randonnée vous propose 3 parcours pédestre (8,12 et 19 km) et 3 parcours VTT (22, 33 et 55 km) au départ de Fains-Véel.

Inscriptions sur-place.

Le réseau des Randonnées Incontournables programmées tout au long de l’année, les Randonnées Incontournables sont des rendez-vous de randonnée, pédestre, VTT et équestre qui se déroulent autour de Bar-le-Duc et le sud meusien.

Tous les circuits sont sécurisés et balisés, de différents niveaux et de distances variables s’adressant ainsi à tous types de randonneurs débutants ou avertis.

S’inscrivant dans une démarche éco-responsable, ces événements permettent aux participants de profiter des sentiers du pays Barrois tout en (re)découvrant le petit patrimoine de pays.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 14:00:00

Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est accueil@tourisme-barleduc.fr

L’événement RANDONNÉE LA HOUBLONNIÈRE Fains-Véel a été mis à jour le 2024-02-14 par OT SUD MEUSE