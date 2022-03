Randonnée “La Grandvallière” Grande-Rivière Château, 12 juin 2022, Grande-Rivière Château.

Randonnée "La Grandvallière" salle des fêtes château des prés Grande-Rivière Château

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 15:00:00

Grande-Rivière Château Jura

17 EUR Randonnée “La Grandvallière” organisée tous les ans par l’association Les Crapahuts, dimanche 12 au départ de Château-des-Prés.

3 circuits : 8, 16 et 20 km.

Accueil café et pâtisseries.

Ravitaillements et repas chaud.

Conditions d’inscription :

Licenciés FFRP : 5€ – Non licenciés 6€ – Moins de 12 ans gratuit

Repas chaud : 12€ – Rando et repas 17€

cabut.janine@akeonet.com http://lesamiscrapahuts.canalblog.com/

