Randonnée: La forêt au petit matin, la forêt de Chantilly Coye-la-Forêt, 19 juin 2022, Coye-la-Forêt.

Randonnée: La forêt au petit matin, la forêt de Chantilly Coye-la-Forêt

2022-06-19 06:15:00 – 2022-06-19

Coye-la-Forêt Oise Coye-la-Forêt

0 0 Au petit matin, alors que la nature s’éveille, le Parc naturel régional

vous propose de parcourir la forêt en compagnie d’Annie Ocana, guide

de Parc. Cette balade familiale sera l’occasion d’écouter le chant des

premiers oiseaux, d’apprendre à reconnaître les essences d’arbres et

les fleurs colorées qui poussent sous leur ombrage, de découvrir la

gestion forestière et les anciens métiers de la forêt, sans oublier les cerfs,

chevreuils, pics, blaireaux et autres animaux forestiers.

Collation offerte : café, tisane, brioche, jus de fruit et pain d’épices des Producteurs-Oise-Pays de France.

Circuit de 8 km, prévoir des chaussures de marche.

Au petit matin, alors que la nature s’éveille, le Parc naturel régional

vous propose de parcourir la forêt en compagnie d’Annie Ocana, guide

de Parc. Cette balade familiale sera l’occasion d’écouter le chant des

premiers oiseaux, d’apprendre à reconnaître les essences d’arbres et

les fleurs colorées qui poussent sous leur ombrage, de découvrir la

gestion forestière et les anciens métiers de la forêt, sans oublier les cerfs,

chevreuils, pics, blaireaux et autres animaux forestiers.

Collation offerte : café, tisane, brioche, jus de fruit et pain d’épices des Producteurs-Oise-Pays de France.

Circuit de 8 km, prévoir des chaussures de marche.

Au petit matin, alors que la nature s’éveille, le Parc naturel régional

vous propose de parcourir la forêt en compagnie d’Annie Ocana, guide

de Parc. Cette balade familiale sera l’occasion d’écouter le chant des

premiers oiseaux, d’apprendre à reconnaître les essences d’arbres et

les fleurs colorées qui poussent sous leur ombrage, de découvrir la

gestion forestière et les anciens métiers de la forêt, sans oublier les cerfs,

chevreuils, pics, blaireaux et autres animaux forestiers.

Collation offerte : café, tisane, brioche, jus de fruit et pain d’épices des Producteurs-Oise-Pays de France.

Circuit de 8 km, prévoir des chaussures de marche.

OT Senlis

Coye-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-03-23 par