Randonnée: La forêt au crépuscule, la forêt de Chantilly

2022-06-24 21:00:00 – 2022-06-24

Chantilly Oise Chantilly

0 0 De la fin du jour aux premières lueurs des étoiles, c’est une forêt plus

mystérieuse et ses habitants discrets, que nous vous proposons de

découvrir. En compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, vous comprendrez

comment les animaux forestiers s’adaptent à leur environnement nocturne,

sollicitent leurs sens pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire.

L’occasion également de parler de la pollution lumineuse qui envahit la nuit,

source d’importantes perturbations pour les animaux et les hommes.

Circuit de 5 km, prévoir des chaussures de marche.

+33 3 44 63 65 65

Chantilly

