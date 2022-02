Randonnée : LA FONTENAYSIENNE chemin du castel Fontenay-sur-loing Catégorie d’évènement: Fontenay-sur-loing

Le Comité des Fêtes de Fontenay-sur-Loing organise la 7ème édition de la randonnée pédestre LA FONTENAYSIENNE le dimanche 27 mars. 3 parcours de 8 kms, 14 kms et 19 kms (ravitaillement pour les parcours de 14 kms et 19 kms) , le verre de l’amitié sera proposé à l’arrivée. Inscription sur place de 7 h à 9 h45. Départ de l’école René Alaux, Chemin du Castel. Tarif : 4 € Renseignements : 06.21.19.93.10 Randonnée : LA FONTENAYSIENNE chemin du castel Fontenay-sur-loing Fontenay-sur-loing

