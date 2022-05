Randonnée, la face cachée des marais. (15 km). Réservation obligatoire. Le Verdon-sur-Mer, 5 juin 2022, Le Verdon-sur-Mer.

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 16:00:00 Vieux Port aux Huîtres Place du Vieux Port aux Huîtres

Le Verdon-sur-Mer Gironde

EUR Vous vous êtes peut-être déjà rendu sur le Marais du Conseiller, via notamment le circuit de 2 heures que nous proposons habituellement lors de nos visites estivales. Mais connaissez-vous vraiment cet espace naturel de plus de 650 ha ? Nous vous proposons de partir à la découverte de la face cachée du Marais du Conseiller lors d’une journée de randonnée ! Vous découvrirez la variété de paysages qu’offre cet espace habituellement fermé au public. Vous pourrez ainsi comprendre en quoi consiste le travail d’un gestionnaire d’espaces naturels et les enjeux associés.

+33 5 56 09 65 57

