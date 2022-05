Randonnée : La Croix de Provence à Sainte-Victoire (5h30) Aix-en-Provence, 27 mai 2022, Aix-en-Provence.

2022-05-27 08:30:00 – 2022-05-27 13:30:00 Jusqu’au parking du Bouquet, devant l’arrêt de bus. Direction Puyloubier (D17)

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le sommet de la Sainte Victoire vous fera découvrir l’esplanade accueillante du prieuré, un ancien monastère et même toucher la croix de Provence où la vue de la mer aux sommets alpins sera une splendide récompense. N’oubliez pas votre pique nique ! et 1 litre d’eau par personne.



​Partenaire du Grand Site Sainte Victoire.



Attention le transport n’est pas inclus : En voiture, direction Puyloubier (D17), jusqu’au parking du Bouquet, le guide vous attendra devant l’arrêt de bus. En bus, ligne 110 depuis la gare routière Mouret (départ 7h50), et descendre à l’arrêt Le Bouquet. Attention masque obligatoire dans les transports publics.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 5h30 environ

➜ Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans.

Balade nature avec cette randonnée, un incontournable pour tout marcheur visitant Aix-en-Provence !

Jusqu’au parking du Bouquet, devant l’arrêt de bus. Direction Puyloubier (D17) Aix-en-Provence

