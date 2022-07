Randonnée La Bressuiraise Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

2022-09-25 08:00:00

Deux-Sèvres 6 EUR Bressuire Activités Cyclistes vous propose sa randonnée La Bressuiraise.

Randonnées pédestres, VTT, vélo de route.

Plusieurs circuits sont proposés : pédestres de 9 à 19 kms, VTT de 25 à 75 kms et circuit vélo de route de 54 kms.

