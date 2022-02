Randonnée La boucle du Barbeyrol Pressignac-Vicq Pressignac-Vicq Catégories d’évènement: Dordogne

Pressignac-Vicq

Randonnée La boucle du Barbeyrol Pressignac-Vicq, 27 février 2022, Pressignac-Vicq. Randonnée La boucle du Barbeyrol Pressignac-Vicq

2022-02-27 09:00:00 – 2022-02-27

Pressignac-Vicq Dordogne Pressignac-Vicq Rando La Boucle de Barbeyrol, 12 km. Martine et Henri

05.24.10.52.98 / 06.98.41.55.12 Rando La Boucle de Barbeyrol, 12 km. Martine et Henri

05.24.10.52.98 / 06.98.41.55.12 +33 6 98 41 55 12 Rando La Boucle de Barbeyrol, 12 km. Martine et Henri

05.24.10.52.98 / 06.98.41.55.12 ©pays de bergerac

Pressignac-Vicq

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pressignac-Vicq Autres Lieu Pressignac-Vicq Adresse Ville Pressignac-Vicq lieuville Pressignac-Vicq Departement Dordogne

Pressignac-Vicq Pressignac-Vicq Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pressignac-vicq/

Randonnée La boucle du Barbeyrol Pressignac-Vicq 2022-02-27 was last modified: by Randonnée La boucle du Barbeyrol Pressignac-Vicq Pressignac-Vicq 27 février 2022 Dordogne Pressignac-Vicq

Pressignac-Vicq Dordogne