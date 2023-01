RANDONNÉE LA BLACK Val-du-Layon Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

RANDONNÉE LA BLACK Val-du-Layon, 25 mars 2023

2023-03-25 18:30:00 – 2023-03-25 20:30:00 Val-du-Layon

Maine-et-Loire Val-du-Layon Venez partager en famille ou entre amis le plaisir de découvrir ou redécouvrir la nuit tombante les sentiers des coteaux du Layon, au départ du Domaine Michel Blouin, viticulteur à Saint-Aubin-de-Luigné et partenaire de la team Griffons. Les inscriptions sont ouvertes en ligne (10€ adulte / 5€ enfant / ravitaillements & repas inclus). Départ des randonnées au Domaine Michel Blouin entre 18h30 et 20h30.

Profitez d’une visite du Chai et dégustez les vins produits par le domaine. Pour l’occasion : 11 bouteilles achetées, la 12ème vous sera OFFERTE. Côté rando, partez au choix pour un circuit pédestre de 9 ou 14 km et côté VTT un parcours au choix de 25 ou 40km. Ravitaillements sur le parcours et combo convivialité-grimpettes dans les côteaux garanties ! Et après l’effort, profitez d’une soupe chaude et d’un buffet froid au domaine Michel Blouin.

A noter que dans une démarche éco-responsable, aucun gobelet ne sera donné sur les ravitaillements ni lors du repas au domaine Blouin. Chaque participant doit ainsi prévoir sa propre éco-tasse. Des éco-tasses à l’effigie de la rando et des Griffons seront mises à votre disposition au départ et à l’arrivée moyennant une caution de 1€. N’attendez plus inscrivez-vous ! ATTENTION, inscription par internet ouverte aux 600 premiers participants !!!

Fermeture des inscriptions le 19 Mars à 23H59 Inscriptions sur place majorées (et suivants disponibilités car jauge limitée pour le repas)

Adultes: 14€

Enfants: 6€ Amis VTTistes, randonneurs et traileurs, à vos calendriers. Les Griffons vous convient à la 10e édition de la Black à Saint-Aubin-de-Luigné le samedi 25 mars 2023. Rando La Black Val-du-Layon

