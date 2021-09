Épinouze Épinouze Drôme, Épinouze Randonnée “La 3ème Ronde des clochers” Épinouze Épinouze Catégories d’évènement: Drôme

Randonnée “La 3ème Ronde des clochers” Épinouze, 19 septembre 2021, Épinouze. Randonnée “La 3ème Ronde des clochers” 2021-09-19 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-19 parking de l’église Salle Malgeot à côté de l”église

Épinouze Drôme Épinouze EUR 3 boucles vous sont proposées: 8.5km, 16km et 22km. Ravitaillement offert. Expositions dans les églises à l’occasion des journées européenne du patrimoine. cecile.felder@yahoo.com +33 6 31 86 82 20 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

